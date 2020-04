20.000 Covid-Tests in NÖ: 12 Prozent mit Corona infiziert

Knapp 20.000 Coronavirus-Tests wurden in Niederösterreich bereits durchgeführt, gut 12 Prozent davon waren positiv. 1.623 Personen gelten als genesen.

In Niederösterreich sind bis Dienstagfrüh 19.921 Coronavirus-Tests durchgeführt worden. Verzeichnet wurden dabei 2.501 nachweislich Infizierte, was gegenüber Montagfrüh einem Anstieg von 22 Erkrankten entsprach. Nach Angaben des Sanitätsstabs waren 1.623 Personen im Bundesland wieder genesen. 85 Menschen starben bisher mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.