2. Veganer Weihnachtsmarkt im Wiener Arcotel Kaiserwasser

Auch im heurigen Jahr wird es in der Adventzeit den Veganen Weihnachtsmarkt im Arcotel Kaiserwasser in Wien-Donaustadt geben. Mit dabei: Startgast Heather Mills

Nach dem Erfolg des Veganen Weihnachtsmarkts im Vorjahr konnten die Organisatoren Suyin, Oliver und Kai Orlowski Heather Mills als prominente Unterstützerin gewinnen, die am 15. Dezember um 13:00 Uhr einen Vortrag am Weihnachtsmarkt hält. Heather Mills ist nicht nur leidenschaftliche Menschen- und Tierrechtsaktivistin, Spitzensportlerin und Autorin, sondern auch höchst erfolgreiche Unternehmerin. Sie wurde sogar für den Friedensnobelpreis nominiert.

Heather Mills beim Veganen Weihnachtsmarkt in WIen

„Wir freuen uns extrem über den Besuch von Heather Mills, die es bei ihrem straffen Zeitplan geschafft hat, beim Veganen Weihnachtsmarkt in Wien aufzutreten. Schließlich ist sie in der veganen Szene ein absolutes Vorbild, die unglaublich viel für den Tierschutz macht“, sagt Oliver Orlowski. „Es ist wunderschön zu sehen, wie wir mit unserer weihnachtlichen Benefizveranstaltung, die einzigartig in ganz Österreich ist, kontinuierlich wachsen und immer mehr – auch prominente - Unterstützer begeistern können.“