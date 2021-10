2.693 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Österreich

Mit 2.693 registrierten Corona-Neuinfektionen von Dienstag auf Mittwoch ist diese Zahl erneut klar nach oben gegangen. Es handelt sich dabei um den höchsten Wert seit dem 10. April 2021. Damals registrierte man innerhalb von 24 Stunden mehr als 3.000 Neuinfektionen.

Minus bei Corona-Patienten in Spitalsbehandlung

Wien bei Corona-Neuinfektionen im 700er-Bereich

Seit Ausbruch der Pandemie hatten 753.832 Tests ein positives Ergebnis, 722.586 Menschen haben sich von einer Infektion wieder erholt. In Wien gab es erneut die meisten registrierten Neuinfektionen mit 793 Fälle, gefolgt von Oberösterreich mit 606 Fällen und die Steiermark mit 443 Fällen. In Niederösterreich gab es 334 Fälle, in Tirol 199, in Salzburg 173, in Vorarlberg 55, in Kärnten 52 und im Burgenland 38 Fälle.