2.679 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

In den letzten 24 Stunden stiegen die Corona-Zahlen in Österreich im 2.679 Neuinfektionen an. Die meisten neuen Coronafälle gab es mit über 800 in Wien, in Vorarlberg wurden mit 55 Neuinfektionen die wenigsten Fälle gezählt.

2.679 Coronaneuinfektionen wurden in den letzten 24 Stunden laut BMI übermittelt. 25 Todesfälle wurden gemeldet, die Situation auf den Intensivstationen in den Spitälern verschärfte sich erneut.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 110

Kärnten: 151

Niederösterreich: 526

Oberösterreich: 420

Salzburg: 87

Steiermark: 286

Tirol: 237

Vorarlberg: 55

Wien: 807

Bisher gab es in Österreich 536.465 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (28. März 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 9.256 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 491.619 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.151 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 519 auf Intensivstationen betreut.