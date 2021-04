In den letzten 24 Stunden wurden 2678 Neuinfektionen in Österreich verzeichnet.

2.678 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag in Österreich

Am Donnerstag wurden in Österreich 2.678 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die meisten positiven Tests gab es mit 662 in Wien, gefolgt von Oberösterreich und Niederösterreich

Bis auf das Burgenland verzeichneten am Donnerstag jedes Bundesland dreistellige Neuinfektionen. Wien, Oberösterreich und Niederösterreich trugen zusammen knapp 1.700 Neuinfektionen der Statistik bei. Es gab in den letzten 24 Stunden 34 Todesopfer, die Zahl der Intensivpatienten verringerte sich um neun.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 69

Kärnten: 155

Niederösterreich: 460

Oberösterreich: 555

Salzburg: 157

Steiermark: 261

Tirol: 247

Vorarlberg: 112

Wien: 662

Bisher gab es in Österreich 586.883 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (15. April 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 9.813 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 547.604 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.197 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 577 auf Intensivstationen betreut.