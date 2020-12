In Österreich gab es in den vergangenen 24 Stunden 2.664 Coronavirus-Neuinfektionen.

2.664 Coronavirus-Neuinfektionen am Mittwoch in Österreich

Wie am Mittwoch über das Dashboard des Gesundheitsministeriums vermeldet wurde, gab es in den vergangenen 24 Stunden 2.664 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich.

Bisher gab es in Österreich 330.343 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (16. Dezember 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 4.764 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 291.042 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 3.410 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 548 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Verteilung der Coronavirus-Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 47

Kärnten: 289

Niederösterreich: 468

Oberösterreich: 543

Salzburg: 196

Steiermark: 460

Tirol: 210

Vorarlberg: 116

Wien: 335