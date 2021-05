2.600 Teilnehmer und elf Festnahmen bei Demos am Samstag in Wien

Am Samstag fanden in Wien wieder zahlreiche Demos statt. Rund 2.600 Menschen nahmen insgesamt teil. Es kam zu elf Festnahmen und 481 Anzeigen.

Zahlreiche Demonstrationen haben am Samstag in der Wiener Innenstadt für Straßensperren und ein Großaufgebot der Polizei gesorgt. Der Behörde zufolge waren bei allen Protestaktionen insgesamt rund 2.600 Teilnehmer. Es kam zu elf Festnahmen, 481 Anzeigen und ein Organstrafmandat wurden gelegt.

40 Versammlungen wurden im Vorfeld angemeldet

Zehn Festnahmen erfolgten nach dem Verwaltungsstrafgesetz, einmal wurde die Festnahme nach der Strafprozessordnung ausgesprochen. Bei den Anzeigen handelte es sich in erster Linie um Verstöße gegen das Verwaltungsstrafrecht, davon ein Großteil wegen Missachtung der Covid -Schutzmaßnahmen (mehr als 400).

Polizei schritt bei mehreren Demonstrationen ein

Am frühen Nachmittag wurde eine angemeldete Kundgebung der Gegner der Corona-Maßnahmen im Resselpark mit mehreren hundert Teilnehmern abgehalten. Die Versammlung setzte sich auf der angezeigten Route in Richtung Augarten in Bewegung. Die Polizei schritt "immer wieder" bei Verstößen gegen geltende Covid-19-Maßnahmenbestimmungen ein. "Die Demonstration wurde im Augarten vom Versammlungsleiter für beendet erklärt", hieß es im Polizeibericht.