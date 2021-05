Festnahmen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Wien

Ursprünglich als Groß-Demo angekündigt, zogen in Wien am Samstag nur einige Hundert Gegner der Corona-Maßnahmen durch die Innenstadt. Die Polizei musste mehrere Personen festnehmen.

Am Samstagnachmittag haben sich erneut Gegner der Corona-Maßnahmen in Wien versammelt. Nach Polizeischätzung haben einige hundert Personen an dem als "Großdemonstration" beworbenen Demozug vom Resselpark beim Karlsplatz bis zum Augarten teilgenommen.