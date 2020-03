2.388 Coronavirus-Infizierte in Österreich

In Österreich sind derzeit 2.388 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten betroffenen gab es in Tirol mit über 500 Fällen.

Die Zahl der offiziell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist auch am Freitag während des Tages nach oben gegangen. Stand 14.30 Uhr waren laut dem Gesundheitsministerium 2.388 Fälle positiv getestet. Die meisten Betroffenen vermeldete Tirol mit 508 gefolgt von Oberösterreich mit 421.

Coronavirus: Infektionen in den Bundesländern

Somit stiegen die Infektionen in Österreich im Vergleich zu Donnerstag 14.30 Uhr um 355 Betroffene an. Fälle nach Bundesländern: Burgenland (33), Kärnten (71), Niederösterreich (355), Oberösterreich (421), Salzburg (167), Steiermark (340), Tirol (508), Vorarlberg (197), Wien (296).

Todesfälle waren offiziell weiterhin sechs zu beklagen gewesen: Zwei in Wien, drei in der Steiermark und einer in Oberösterreich. Als genesen gelten neun Personen.