2.283 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Österreich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist am Mittwoch erneut sprungaft gestiegen. 2.283 neue Fälle wurden im 24-Stunden-Vergleich gemeldet.

Die 7-Tages-Inzidenzen in den Bundesländern

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern:

Derzeit 870 Covid-Patienten im Spital

Seit dem Beginn der Pandemie im Frühling 2020 wurden in Österreich 741.046 bestätigte Fälle dokumentiert. Genesen sind bisher 710.069 Menschen, in den vergangenen 24 Stunden wurden 2.209 als wieder gesund gemeldet. Bisher sind 10.998 Menschen an oder infolge einer Covid-Infektion verstorben, seit dem gestrigen Dienstag kamen zwölf weitere Todesfälle dazu. Aktiv an Corona laborieren derzeit 19.979 Menschen, um 62 mehr als gestern.