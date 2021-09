Auch am Samstag gab es in Österreich über 2.000 neue Coronafälle.

2.260 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

Am Samstag wurden in Österreich 2.260 Corona-Neuinfektionen gemeldet. In den letzten 24 Stunden wurden außerdem 5 Covid-Tote verzeichnet, die Patientenzahl in den Spitälern stieg um 22 an. Es gab jedoch fünf Intensivpatienten weniger.

Die meisten Corona-Neuinfektionen verzeichnete wie mit 632, gefolgt von Oberösterreich und Niederösterreich mit jeweils weit über 400 positiven Fällen. Die wenigsten Covid-Fälle gab es erneut im Burgenland.

Corona-Neuinfektionen am Samstag

Burgenland: 29

Kärnten: 103

Niederösterreich: 421

Oberösterreich: 479

Salzburg: 170

Steiermark: 229

Tirol: 101

Vorarlberg: 96

Wien: 632

Bisher gab es in Österreich 708.173 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (11. September 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.837 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 676.436 wieder genesen. Derzeit befinden sich 690 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 178 auf Intensivstationen betreut.