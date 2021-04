2.131 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

Am Samstag wurden 2.131 Corona-Neuinfektionen in Österreich registriert. 507 Covid-Patienten werden aktuell auf einer Intensivstation behandelt.

Bisher gab es in Österreich 606.954 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (24. April 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.070 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 570.684 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.845 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 507 auf Intensivstationen betreut.