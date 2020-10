19-Jähriger attackierte Security in Wien-Favoriten mit Stanley-Messer

Am frühen Freitagnachmittag attackierte ein 19-Jähriger in Wien-Favoriten einen Security mit einem Stanley-Messer.

Streit um Abstellplatz des Autos: 19-Jähriger zückte Stanley-Messer

Die Attacke wurde gegen 13.15 Uhr in der Triester Straße in Wien-Favoriten verübt. Der 19-Jährige hatte einen Kleintransporter vorschriftswidrig abgestellt. Der Security begann mit ihm zu diskutieren, bis der junge Mann zu dem Stanley-Messer griff. Nach der gescheiterten Attacke sprang der Angreifer samt seinen Vater in sein Auto und fuhr davon. Das Messer blieb am Tatort zurück.