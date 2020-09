184 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich - Daten aus Salzburg fehlen

184 Coronavirus-Neuerkrankungen gab es in den letzten 24 Stunden in Österreich - allerdings fehlen die Salzburg-Zahlen.

184 Coronavirus-Neuerkrankungen gab es in den letzten 24 Stunden in Österreich - allerdings fehlen die Salzburg-Zahlen. ©APA (Sujet)

In den vergangenen 24 Stunden sind Österreichweit 184 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr). Allerdings fehlten Daten aus Salzburg aufgrund technischer Probleme, teilten Innen- und Gesundheitsministerium mit. In Wien gab es 64 neue Fälle, in Ober- und Niederösterreich je 36, 15 in Tirol, zwölf in Vorarlberg, elf in der Steiermark, acht im Burgenland und zwei in Kärnten. Im Burgenland wurde ein Asylwerber vor seiner Verlegung nach Wien positiv getestet - in weiterer Folge auch fünf weitere Bewohner.

Die Zahl der verstorbenen Infizierten stieg um ein Todesopfer auf 736 an. Mehrere Spitalspatienten wurden am Wochenende nach Hause entlassen: 143 Hospitalisierte waren am Sonntagvormittag verzeichnet, nach 157 am Vortag. Auf den Intensivstationen blieb die Auslastung mit 28 Covid-19-Patienten gleich.

Sechs Coronavirus-Fälle in Eisenstädter Flüchtlingsquartier

Im Grundversorgungsquartier "Haus Franziskus" in Eisenstadt sind sechs Asylwerber positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Erkrankten wurden isoliert und alle Bewohner unter Quarantäne gestellt, teilte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes Burgenland am Sonntag mit. Eine Überwachung der Quarantäne durch die Polizei wurde angeordnet.



Ein minderjähriger Asylwerber, der mit seiner Familie aufgrund einer geplanten Verlegung in ein Quartier nach Wien getestet wurde, habe ein positives Ergebnis erhalten. Er weise keine Symptome auf. Die anderen Familienmitglieder seien nicht erkrankt, wurden aber ebenso wie der Infizierte isoliert untergebracht, so der Koordinationsstab.

Infolge des positiven Covid-19-Tests wurden alle Bewohner und Mitarbeiter einer Screening-Testung unterzogen. Dabei wurden fünf weitere Asylwerber positiv getestet. Die Ergebnisse der Mitarbeiter fielen alle negativ aus. Eine zweite Screening-Testung soll am Montag erfolgen.