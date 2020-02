18. Ostermarkt Schloß Schönbrunn bietet wieder buntes Programm

Bald hält wieder der Ostermarkt in Schönbrunn Einzug. Heuer gibt es noch mehr Live-Musik, ein kunterbuntes Programm für Kinder sowie Kunsthandwerk und Kulinarik rund ums Osterfest beim frühlingshaften Markttreiben.

Raus aus dem Wintergrau, rein ins bunte Frühlingsvergnügen heißt es bald wieder am Ostermarkt Schloß Schönbrunn.

Vielseitiges Programm zur Osterzeit

Von 28. März bis 14. April locken täglich von 10 bis 18 Uhr über 70 Hütten mit Kunsthandwerk und Köstlichkeiten rund ums Osterfest, Jazz und Swing Gruppen verbreiten fröhliche Klänge und Tanzlaune und Marktmaskottchen Roberta Huhn begeistert die kleinen Gäste mit einem kunterbunten Kinderprogramm.

Am Eröffnungswochenende lassen das Bläserensemble „Unique Horns“ (28. März) und die fünf jungen Musiker der „Seltsamen Senfsamen“ (29. März) bei ihren Live-Auftritten von 11 bis 13 Uhr am Platz vor der Osterhasenwerkstatt den tristen Winter restlos vergessen. Mit einer Mischung aus Jazz und Swing verbreiten sie fröhliche Stimmung und Tanzlaune. Auch an den folgenden Wochenenden klingen neuerdings nicht nur sonntags und am Ostermontag, sondern auch samstags bei freiem Eintritt beschwingte Melodien über den Ehrenhof.

Spaß für Groß und Klein vor dem Schloß Schönbrunn

Vor guter Laune sprüht auch Marktmaskottchen Roberta Huhn. Das lustige Federvieh auf Stelzen hat sich amüsante Spiele, tolle Rätsel und spannende Aufgaben für die kleinen Marktgäste ausgedacht. Start der Mitmach-Rallye ist bei Robertas Spielehäuschen. In der Osterhasenwerkstatt wird je nach Lust und Laune fleißig modelliert und verziert oder gebastelt und gebunden. Mit etwas Geschick entstehen so aus Marzipan süße Hasen und Hühner oder Kinder verwandeln Zweige der Saison, Maschen und Blumen in frühlingshafte Gestecke.

Etwas mehr Körpereinsatz ist beim Hof-Karussell gefragt. Betrieben wird das einzigartige Meisterwerk aus höfischen Alltagsgegenständen von Mowetz & Co nämlich durch Muskelkraft. Für den Karsamstag haben sich der Osterhase und Roberta Huhn ein lustiges Quiz einfallen lassen. Auf jedes Kind wartet eine kleine Osterüberraschung bei richtiger Lösung der Aufgaben. Im Kindermuseum Schloss Schönbrunn freut sich Schlossgeist Poldi auf zahlreichen Besuch.

Über 70 Hütten mit Kunsthandwerk und Kulinarik

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen zu dieser Zeit des Jahres traditionellerweise das Ei und der Hase. Neben Dekorativem wie Hühner und Hasen aus Heu, Filz oder Glas, handgefertigten Kissen und modernen Schmuckstücken reihen sich Eier in den unterschiedlichsten Größen und Variationen in den Marktständen. Bei genauerem Betrachten finden sich auch ganz besondere Exemplare wie Klapp- oder Kurbeleier. In der Biedermeierzeit wurden diese zur Übermittlung geheimer Liebesbotschaften verwendet.

Müde vom Marktbummel lässt es sich gemütlich in der bunten Eierschalen-Sitzlandschaft verweilen und die eine oder andere kulinarische Köstlichkeit genießen. Die Gastronomen bieten frische Salate, Selchfleischknödel, gratinierte Wiener Weinbergschnecken, Kaiserschmarrn, Mohnnudeln und vieles mehr von deftig bis süß.

Das Programm beim Ostermarkt Schloß Schönbrunn

Detailprogramm:

Jazz und Swing am Ostermarkt

28. März: Die Seltsamen Senfsamen

29. März: Unique Horns

04. April: Vienna Jazz Plus

05. April: Borderland Dixieband

11. April: Sax in the Kitchen

12. April: Miles Away

13. April: Martin Jank Quartett

Jeweils von 11.00 bis 13.00 Uhr vor der Osterhasenwerkstatt – freier Eintritt!

„Ostervergnügen mit Roberta Huhn“

Eine Mitmach-Rallye für Kinder

28., 29. März / 4. – 10. April / 14. April: 13.00 – 17.00 Uhr

1. April / 11. – 13. April: 10.00 – 17.00 Uhr

Robertas-Spielehäuschen, freier Eintritt, keine Anmeldung erforderlich!

Osterhasenwerkstatt

28., 29. März / 4., 5. April / 11. – 14. April: 13.00 – 17.00 Uhr

30. – 3. April: 08.30 – 17.00 Uhr

6. – 10. April: 10.00 – 17.00 Uhr

Ostergesteck binden (28. März bis 5. April)

Marzipanfiguren modellieren (28. März bis 14. April)

Letzter Einlass jeweils 16.30 Uhr, Kostenbeitrag pro Werkstück: € 5,00

Das Hof-Karussell

Täglich während der Marktöffnungszeiten

Preis: € 3,00 pro Kind und Fahrt, Dauer ca. 4 – 5 Minuten

Robertas-Spielehäuschen

Riesenmemory, Vier-Gewinnt, österliches Wimmelbild

Täglich während der Marktöffnungszeiten

Freier Eintritt, keine Anmeldung erforderlich!

Der große Osterrätselspaß vor dem Schloss

11. April: 10.00 – 18.00 Uhr

Treffpunkt: Robertas Spielehäuschen inmitten des Ostermarkt Schloß Schönbrunn

Freier Eintritt

Ausflugstipp: Ostermarkt auf Schloss Hof

Der Ostermarkt auf Schloss Hof öffnet an vier Wochenenden seine Tore. Zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren Kunsthandwerk und kulinarische Spezialitäten aus der Region. Schauhandwerkerinnen und -handwerker lassen sich beim Nähen, Weben, Drechseln und beim kunstvollen Gestalten von Ostereiern über die Schulter schauen. Für schwungvolle Musik sorgen Bläserensembles und das vielfältige Kinderprogramm bringt an allen Tagen Abwechslung für die kleinen Marktgäste.

Ostermarkt auf Schloss Hof

Öffnungszeiten: 21. – 23. März / 28. – 29. März / 4. – 5. April / 11. – 13. April 2020

Jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr