18- bis 59-Jährige ohne Impfung haben höchste Sieben-Tages-Inzidenz

Informationen zur Sieben-Tages-Inzidenz nach Impfstatus sowie Altersgruppe wurden am Freitag von der AGES bekanntgegeben - und das zum ersten Mal.

In anderen Ländern ist das bereits länger üblich. Aus der nunmehrigen Analyse geht hervor, dass die Sieben-Tages-Inzidenz bei den ungeimpften 18- bis 59-Jährigen am höchsten ist. Mit Stand 19. August lag sie bei 192,3. Bei den immunisierten Menschen dieser Altersgruppe betrug die Inzidenz hingegen 34,88.

Fast zwei Drittel mit mindestens einer Corona-Impfung

Voll immunisiert sind bisher 60,18 Prozent dieser Altersgruppe. Zumindest einen Stich haben 65,66 Prozent aller 18- bis 59-Jährigen erhalten. Ebenfalls sehr hoch ist die Sieben-Tages-Inzidenz bei den noch nicht gegen das Coronavirus geimpften Zwölf- bis 17-Jährigen. Sie betrug am Donnerstag 172,76. Bei den immunisierten Jugendlichen lag sie lediglich bei 7,67. Allerdings weisen die unter 18-Jährigen noch eine relativ geringe Impfquote auf. Voll immunisiert ist von den Zwölf- bis 17-Jährigen bisher erst ein Viertel. Eine Teilimpfung haben in dieser Altersgruppe bis Donnerstag mit 32,90 Prozent rund ein Drittel erhalten.

Inzidenz bei Senioren ohne Corona-Impfung

In der Altersgruppe ab 60 Jahren liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei den noch nicht immunisierten Senioren bei 55,77. Bei den geimpften Menschen ab 60 Jahren betrug sie am Donnerstag 8,93, geht aus den AGES-Daten hervor. In dieser Bevölkerungsgruppe sind bisher auch die meisten Menschen geimpft. 82,22 Prozent aller Über-60-Jährigen in Österreich haben bereits den vollen Impfschutz. Zumindest einen Stich haben bisher 85,36 Prozent aller Ü-60-Jährigen erhalten.