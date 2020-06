17-Jähriger stürzte von Statue am Wiener Karlsplatz: Schwer verletzt

Nach der Anti-Rassismus-Demo am Donnerstag kam es am Karlsplatz zu einem schweren Unfall. Ein Bursche war auf eine Statue geklettert und danach abgestürzt.

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag bei der Karlskirche in Wien-Wieden auf eine Statue geklettert und aus zwei bis drei Metern Höhe abgestürzt. Der Bursche zog sich laut Wiener Berufsrettung schwere Verletzungen zu.

17-Jähriger mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht

Am Karlsplatz war am Donnerstagabend eine Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt zu Ende gegangen. Bis zu 50.000 Menschen hatten sich laut Wiener Polizei an dem Protest nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis beteiligt.