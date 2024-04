16-Jähriger nach Stromschlag auf ÖBB-Gelände in Wiener AKH gestorben

Nach einem Stromschlag Ende März auf einem ÖBB-Gelände in Wien-Penzing ist ein 16-jähriger Bursch im Spital verstorben.

Der 16-Jährige, der vor über zwei Wochen in einem Bahnbereich der ÖBB in Wien-Penzing einen elektrischen Schlag erlitt, ist im Allgemeinen Krankenhaus wegen schwerer Verbrennungen gestorben. Dies wurde der APA am Mittwoch vom Krankenhaus mitgeteilt. Die Mediziner hätten den Kampf um sein Leben vor einigen Tagen verloren, wurde berichtet.

16-Jähriger erlitt bei ÖBB-Gelände in Wien-Penzing Stromschlag

Der Jugendliche hatte am Nachmittag des 25. März das Gelände in der Deutschordenstraße betreten und war beim Klettern auf einen geparkten Zug in eine Starkstromleitung geraten. Seine vier Begleiter, mit denen er das Eisenbahngelände besucht hatte, leiteten umgehend Maßnahmen zur Rettung ein. Nach der Erstbehandlung durch den Notdienst wurde der Jugendliche mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Bis zu seinem Tod war er auf der Intensivstation und schwebte in Lebensgefahr.