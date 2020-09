15 Soldaten in Radetzky Kaserne in Horn mit Coronavirus infiziert

In der Horner Radetzky Kaserne sind 15 Soldaten mit dem Coronavirus infiziert. 189 seien nach Tests der gesamten Garde-Kompanie negativ.

Dies teilte das Militärkommando Niederösterreich am Mittwoch mit. Experten der ABC-Abwehr des Bundesheeres würden nun eine Desinfektion der Kaserne vorbereiten.

Trennung von Coronavirus-infizierten Soldaten von Rest der Garde-Kompanie

Die Garde-Kompanie verbleibt dem Militärkommando zufolge vorerst in ihrer Unterkunft. Positiv und negativ Getestete würden räumlich getrennt. Alle weiteren Soldatinnen und Soldaten sowie die zivilen Bediensteten der Kaserne, die nicht der Garde angehören, würden am (heutigen) Mittwoch "als reine Vorsichtsmaßnahme vom Bundesheer getestet und begeben sich in Heimisolation, bis das Ergebnis bekannt ist".