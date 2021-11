14.042 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

Erneuter Sonntags-Rekordwert: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: 21.11.2021, 9.30 Uhr) wurden in Österreich 14.042 Coronavirus-Neuinfektionen registriert.

Mit 14.042 Coronavirus-Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden ist in Österreich einen Tag vor dem bundesweiten Lockdown neuerlich ein - speziell für einen Sonntag - sehr hoher Wert verzeichnet worden. Dieser lag auch über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (13.852).

Über 14.000 Neuinfektionen - 7-Tage-Inzidenz bei 1085,5



2.923 Corona-Patienten in den Spitälern

Damit wurden um 42 Patientinnen und Patienten mehr stationär behandelt als am Vortag. Im intensivmedizinischen Bereich (ICU) waren es um vier mehr als am Samstag. Innerhalb einer Woche stieg deren Zahl um 95. Das Coronavirus forderte 22 weitere Tote. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 309 Todesfälle registriert, womit die Pandemie hierzulande bereits mehr als 12.015 Menschen das Leben gekostet hat. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 134,5 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.