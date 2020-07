134 Covid-Neuinfektionen in Österreich, die meisten in Wien

Von 134 neuen österreichweiten Corona-Fällen am Samstag wurden die meisten in Wien gemeldet. Im 24-Stunden-Vergleich kamen keine weiteren Todesfälle hinzu.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich 134 neue Corona-Fälle dokumentiert, die meisten davon in Wien. Damit stieg die Gesamtzahl der bisher diagnostizierten Fälle am Samstag (Stand 9.30 Uhr) auf 19.573. Aktiv infiziert sind 1.361 Menschen in Österreich.

Die meisten Corona-Neuinfektionen in Wien

Derzeit befinden sich 98 Personen im Krankenhaus, davon elf auf der Intensivstation, wie aus den Zahlen des Innenministeriums hervorgeht. 711 Personen sind bisher in Österreich an den Folgen des Coronavirus gestorben, im 24-Stunden-Vergleich kamen keine weiteren Todesfälle hinzu. 17.501 Menschen sind wieder genesen, hieß es in der Aussendung.

Die meisten Neuinfektionen gab es in den vergangenen 24 Stunden in Wien mit 52 neuen Fällen. In Oberösterreich kamen 36 Neuinfektionen hinzu, in Niederösterreich 17, in Salzburg 13, in der Steiermark zwölf. Einstellig waren die Neuinfektionen in drei Bundesländern: Zwei gab es in Kärnten und jeweils eine in Tirol und Vorarlberg. Kein Covid-19-Fall wurde hingegen im Burgenland verzeichnet.