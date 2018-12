13 Jahre Haft für Mord an Siebenjähriger in Wien: Höhere Strafe gefordert

Zu 13 Jahren Haft wurde jener 16-Jährige verurteilt, der im Mai ein Mädchen in Wien-Döbling ermordet hat. Der Staatsanwaltschaft ist diese Freiheitsstrafe aber zu wenig - sie legte nun Berufung dagegen ein.

Nach dem Mordprozess um den Tod eines siebenjährigen Mädchens in einem Wiener Gemeindebau hat die Staatsanwaltschaft gegen die Strafhöhe berufen. Sprecherin Judith Ziska bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht von “Österreich”.

Mädchen in Wien-Döbling getötet: Berufung gegen Strafhöhe

Vor Weihnachten war der 16-Jährige Angeklagte zu 13 Jahren Haft verurteilt sowie in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Bursche soll am 11. Mai 2018 in Wien-Döbling das Nachbarsmädchen getötet haben. Die Geschworenen folgten am 19. Dezember mehrheitlich dem Gutachten des von der Staatsanwaltschaft beauftragten Psychiaters Peter Hofmann und stuften den 16-Jährigen mit 7:1 Stimme als zurechnungsfähig und damit schuldfähig ein.