13-Jährige in Wien getötet: Dritter Verdächtiger verhaftet

Die Polizei hat nun im Fall des 13-jährigen Mädchens, das am Wochenende in Wien-Donaustadt tot aufgefunden worden war, einen dritten Verdächtigen festgenommen.

Offenbar weitere Fahndung nach viertem Verdächtigen

Die 13-Jährige war Samstagfrüh an einem Baum gelehnt vor der Wohnung des 18-Jährigen Tatverdächtigen in der Donaustadt gefunden worden. Am Montagabend wurden der 18-Jährige und ein 16-jähriger Landsmann festgenommen. Die Polizei kam durch Zeugenaussagen auf die Spur der Männer. Der ältere wurde bereits dreimal gerichtlich verurteilt. Er bestritt in seiner Einvernahme, etwas mit der Tötung des Mädchens zu tun zu haben. Der Jüngere wiederum schwieg bisher.