13-Jährige getötet: Weiter Debatte um Nicht-Abschiebung von Tatverdächtigen

Nach der Tötung einer 13-Jährigen in Wien läuft die Debatte um die Nicht-Abschiebung von Tatverdächtigen weiter. Das Bundesasylamt sieht ein Versäumnis weiter beim BVwG.

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hat am Montag im Fall der getöteten 13-Jährigen neuerlich betont, Grund für die nicht erfolgten Abschiebungen der Tatverdächtigen seien deren (nach wie vor) nicht entschiedenen Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG) gewesen. Am Montag untermauerte das BFA seine Sicht mit Verweis auf die konkreten Fällen zweier Betroffener. Das BVwG hatte zuvor erklärt, man wolle Verfahren nicht über die Medien führen.

Drei Verdächtige in Haft, einer flüchtig

Die teils vorbestraften Männer aus Afghanistan werden verdächtigt, das Mädchen missbraucht und getötet zu haben. Drei Verdächtige im Alter von 16, 18 und 23 Jahren befinden sich in Haft, ein weiterer 22-Jähriger ist flüchtig.

Versäumnisse beim BVwG geortet

Fälle des 23-Jährigen und des Flüchtigen ähnlich

Vom Prinzip ähnlich gelagert sind laut BFA die Fälle des zuletzt gefassten 23-Jährigen sowie des flüchtigen vierten mutmaßlichen Täters, wie das BFA am Montag mit Beschreibung der Chronologie der beiden Asyl-Fälleschilderte. Der dritte Tatverdächtige habe im Oktober 2015 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich gestellt, im Februar 2018 erließ dann das BFA einen vollinhaltlich negativen Bescheid; auch subsidiärer Schutz oder ein anderer Aufenthaltstitel wurden nicht vergeben. Das BFA erließ eine Rückkehrentscheidung und erklärte die Abschiebung für zulässig.

Im Fall des flüchtigen 22-Jährigen wurde laut BFA im Jahr 2017 ein negativer Asylbescheid erlassen, gegen den der Betroffene Beschwerde einlegte. Auch dieser nun Tatverdächtige wurde nach dem negativen Entscheid straffällig. Seitdem sei das Beschwerdeverfahren vor dem BVwG anhängig, aber nichts entschieden worden, so das BFA. Auch hier sei daher eine Abschiebung nicht möglich gewesen.

Bundesverwaltungsgerichts um "Versachlichung" bemüht

Die Verzögerung bestreitet man im BVwG grundsätzlich nicht: Man sei mit einem Überhang an Verfahren konfrontiert, weshalb nicht alle fristgerecht entschieden werden könnten, bekräftigte ein Sprecher am Montag. Der Höchststand seien 2019 rund 40.000 Verfahren gewesen, davon etwa 80 Prozent Asylverfahren. Die rund 200 Richterinnen und Richter am BVwG fällen demnach jährlich zwischen 25.000 und 27.000 Entscheidungen, betonte der Sprecher. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Verfahrensrückstand abzubauen."