Nehammer kritisiert Asylsystem der EU scharf

Für Innenminister Karl Nehammer läuft beim bestehenden Asylsystem der EU einiges falsch. Er will sich nun für eine Änderung der Gesetze stark machen.

Innenminister Karl Nehammer übt im Interview mit der Tageszeitung "ÖSTERREICH" (Sonntagsausgabe) Kritik am bestehenden Asylsystem.

EU-Asylsystem für Nehammer "völlig falsch aufgesetzt"

"Das EU-Asyl­system ist völlig falsch aufgesetzt. Die Genfer Flüchtlingskonvention und ihr ursprünglicher Gedanke wird lange nicht mehr gelebt. Denn die Flüchtlingskonvention besagt, dass Menschen Schutz vor Verfolgung bekommen sollen im nächstgelegenen sicheren Land, und nicht dass sich ein Asylwerber das Land, in dem er Leben will, aussuchen kann", kritisiert der Innenminister scharf. Er sieht einen grundlegenden Fehler in den EU-Gesetzen, "die uns dazu zwingen, jeden Asylwerber ins Land zu lassen, egal woher er kommt."