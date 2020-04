13.672 positive Corona-Tests: Knapp Hälfte der Patienten wieder genesen

Rund 6.600 Personen in Österreich haben bereits eine Coronavirus-Erkrankung überstanden. Zuletzt wurden 6.731 aktive Fälle gemeldet.

Nach bisher 13.672 positiven Tests auf das Coronavirus, wurden am Karsamstag (Stand: 9.30 Uhr) 6.604 dieser Personen, also knapp die Hälfte, wieder als genesen gemeldet.

Die meisten Covid-19-Todesfälle in der Steiermark und Wien

Die 337 Todesopfer bedeuteten einen Anstieg um 18 Verstorbene gegenüber Freitag. 73 Todesfälle gab es bisher in der Steiermark, 72 in Wien, 62 in Tirol und 60 in Niederösterreich. Oberösterreich meldete 29 Tote, Salzburg 24, Vorarlberg sieben, Kärnten fünf und das Burgenland fünf.