13.233 Coronavirus-Infizierte am Donnerstagabend

Angesichts optimistisch stimmender Zahlen bei Corona-Neuerkrankungen und Genesenen hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor den Osterfeiertagen zu sozialer Distanz aufgerufen: "Das Virus ist nach wie vor mitten unter uns", erinnerte Kurz an die präsente Gefahr. Mit knapp über 1.000 Covid-19-Spitalspatienten am Donnerstagvormittag blieb deren Zahl im 24-Stunden-Vergleich stabil.

13.233 Personen am Donnerstag am Coronavirus erkrankt

Bei der Zahl der Toten wurde im Laufe des Tages die 300er-Marke überschritten. Am Donnerstag vor einer Woche war die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen bei rund der Hälfte (158) gelegen. Die Zahl der Infizierten stand Donnerstagabend (19.00 Uhr) bei 13.233 Personen, 24 Stunden zuvor waren es 12.920 gewesen.

Global wird offiziell von 1,5 Millionen Infizierten ausgegangen, rund 90.000, also etwa sechs Prozent, sind mit oder an einer Covid-19-Erkrankung bisher verstorben. Krisen-Epizentrum bleibt Europa mit mehr als einer dreiviertel Million Infizierter und 64.000 Toten. Am schwersten betroffen ist Italien mit rund 140.000 Infizierten und über 18.000 Toten. Am Donnerstag stieg die Zahl der Opfer mit 610 im Vergleich zum Vortag wieder leicht an. Indes wurden in Österreichs Nachbarland hinsichtlich der Ausgangsbeschränkungen scharfe Kontrollen zu Ostern angekündigt.