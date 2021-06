128 Corona-Neuinfektionen am Freitag in Österreich

128 Corona-Neuinfektionen: Diese Zahl ist am Freitag im Hinblick auf Österreich bekanntgeworden. Deutlich vor allen anderen Bundesländern liegt Wien.

Bisher gab es in Österreich 649.309 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (18. Juni 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.677 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 635.544 wieder genesen. Derzeit befinden sich 263 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 86 auf Intensivstationen betreut.