Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen steigt in Österreich leicht an. ©APA

120 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag in Österreich

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen ist in Österreich zuletzt gestiegen. Am Donnerstag wurden im 24-Stunden-Vergleich 120 neue Fälle gemeldet - trotz Datenbereinigungen in zwei Bundesländern.

Bisher gab es in Österreich 651.128 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (8. Juli 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.721 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 638.618 wieder genesen. Derzeit befinden sich 112 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 42 auf Intensivstationen betreut.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern:

Burgenland: 0

Kärnten: -27 (Datenbereinigung)

Niederösterreich: 23

Oberösterreich: 21 (Datenbereinigung)

Salzburg: 4

Steiermark: 11

Tirol: 17

Vorarlberg: 1

Wien: 70

Anmerkung: Aufgrund einer Datenbereinigung kommt es zu einer Verringerung der Anzahl der aktuellen Zahl der bestätigten Fälle in häuslicher Pflege, der Genesenen und der bestätigten Fälle in Kärnten. Aufgrund einer Datenbereinigung kommt es zu einer Verringerung der Anzahl der aktuellen Zahl der bestätigten Fälle in häuslicher Pfleg in Oberösterreich.