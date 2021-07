11. Österreichischer Filmpreis wird verliehen

Am heutigen Donnerstag wird der 11. Österreichische Filmpreis vergeben. Evi Romens Regiedebüt "Hochwald" gilt als Favorit.

Heute, Donnerstag, Abend wird der 11. Österreichische Filmpreis verliehen. Als Favorit geht Evi Romens Regiedebüt "Hochwald" mit insgesamt neun Nominierungen ins Rennen, darunter als bester Spielfilm. In der Königskategorie haben zudem "The trouble with being born" von Sandra Wollner sowie "Ein bisschen bleiben wir noch" von Arash T. Riahi Chancen. Letzterer ist gemeinsam mit Bruder Arman auch für die Gestaltung der Gala in der Wiener Marx-Halle verantwortlich.