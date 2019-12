10 Wochen Lachen garantiert: mjam spendet 5.000 Euro an CliniClowns

Zwischen 25. und 29. November fand bei mjam die "Greenweek" statt. Dabei wurde Geld für die CliniClowns gesammelt.

"Greenweek" für den guten Zweck: mjam unterstützt CliniClowns

Von 25. bis 29. November wurde von der Online-Bestellplattform mjam eine Spendenwoche durchgeführt. Kunden in ganz Österreich konnten mit dem Gutscheincode "GREENWEEK" für den guten Zweck bestellen- und das bei mehr als 2.500 Restaurants. Für jede Bestellung via App oder mjam Homepage zahlte mjam nämlich drei Euro in einen Spendentopf.