10 Millionen Corona-Impfungen in Österreich verabreicht

Bei den Coronavirus-Impfungen wurde in Österreich die Zehn-Millionen-Marke durchbrochen. Seit Beginn der Impfkampagne wurden exakt 10.039.144 Immunisierungen verabreicht.

Corona-Impfungen: "Wir sind auf einem guten Weg"

Kurz sprach dabei von einem "erfreulichen Meilenstein": "Wir sind auf einem guten Weg." Gleichzeitig richtete er erneut einen Appell an die Jüngeren: "Es ist aber wichtig, jetzt weiter dranzubleiben und auch noch jene zu motivieren, die bis jetzt nicht geimpft sind, vor allem unter den Jungen. Ich möchte nochmals eindringlich an alle appellieren, vom Impfangebot Gebrauch zu machen, um sich selbst und andere zu schützen."

Am Montag nur 12.928 Erststiche verabreicht

Gesundheitsminister Mückstein sieht mit Blick auf die zehnmillionste Impfung "eine großartige Leistung, die wir nur gemeinsam erreichen konnten": "Pro Kalendertag wurden heuer durchschnittlich rund 45.000 Impfungen durchgeführt." Nunmehr läuft die Impfkampagnen aber immer schleppender, vor allem was die erste Dosis betrifft. Mit nur 12.928 Erst- und Zweitstichen wurden am Montag so wenige Impfungen verabreicht, wie seit 5. April nicht mehr. Am Dienstag kamen dann 34.865 Immunisierungen hinzu, davon aber nur 3.238 Erststiche.