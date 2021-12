10.367 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Österreich

Am Mittwoch wurden im 24-Stunden-Vergleich 10.367 Corona-Neuinfektionen (Stand: 1.12.2021, 9.30 Uhr) gemeldet.

10.367 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch gemeldet

Die registrierten Neuinfektionen liegen knapp unter dem Schnitt der vergangene Woche, hier kamen täglich 10.724 neue Fälle hinzu. Weiter deutlich am Steigen ist die Zahl der Todesopfer. Binnen 24 Stunden waren es 61, alleine in der vergangenen Woche wurden österreichweit 373 Covid-19-Tote registriert. Seit Pandemiebeginn starben in Österreich bereits 12.553 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Pro 100.000 Einwohner gab es somit bereits 140,5 Tote.

Die höchste Todesrate in Relation zur Bevölkerung verzeichnet weiterhin die Steiermark, sie ist doppelt so hoch wie in Vorarlberg. Pro 100.000 Bewohner sind in der Steiermark bereits 187,1 an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. In Kärnten waren es pro 100.000 Einwohner 166,9 Tote, in Oberösterreich 142,1. Die niedrigsten Rate an Todesopfern gibt es mit weniger als 100 im Westen Österreichs. In Tirol starben seit Pandemiebeginn pro 100.000 Einwohner 95,1 Menschen an Covid-19, in Vorarlberg waren es mit 93,9 pro 100.000 Menschen die wenigsten.