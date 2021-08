10.001 Corona-Fälle: Israel nahe am Allzeithoch dran

Israel hat zum ersten Mal seit Mitte Jänner über mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen informiert.

10.001 Fälle wurden für Dienstag registriert, wie das Gesundheitsministerium am Mittwochabend mitteilte. Es gibt demnach 688 Schwerkranke. 25 Menschen mit einer Corona-Infektion starben.

Corona-Negativ-Rekord in Israel

Die höchste Zahl an täglichen Corona-Neuinfektionen seit Pandemiebeginn wurde in Israel Mitte Jänner mit rund 10.100 Fällen registriert. Mittlerweile sind in dem 9,4-Millionen-Einwohner-Land mehr als eine Million Infektionen gemeldet worden