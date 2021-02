1.967 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag in Österreich

Am Donnerstag gab es in Österreich knapp 2.000 Neuinfektionen.

Am Donnerstag, 18. Februar, wurden in Österreich 1.967 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die meisten Neuinfektionen gab es in Wien.

Wien verzeichnete in den letzten 24 Stunden 409 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, die Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark folgen mit weit über 300 neu Infizierten. Sogar im Burgenland wurden seit gestern mehr als 50 neue Fälle ausgemacht.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 55

Kärnten: 140

Niederösterreich: 382

Oberösterreich: 359

Salzburg: 93

Steiermark: 357

Tirol: 128

Vorarlberg: 44

Wien: 409

Bisher gab es in Österreich 439.841 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (18. Februar 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 8.312 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 416.431 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.307 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 258 auf Intensivstationen betreut.