Bisher gab es in Österreich 342.226 positive Testergebnisse. ©APA/AFP (Sujet)

1.853 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Insgesamt 1.853 neue Corona-Fälle wurden in den letzten 24 Stunden in Österreich eingemeldet. Rund 2.900 Erkrankte befinden sich derzeit in krankenhäuslicher Behandlung.

Bisher gab es in Österreich 342.226 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (22. Dezember 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 5.540 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 309.595 sind wieder genesen.

Derzeit befinden sich 2.922 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 487 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 30

Kärnten: 145

Niederösterreich: 220

Oberösterreich: 294

Salzburg: 205

Steiermark: 308

Tirol: 231

Vorarlberg: 62

Wien: 358