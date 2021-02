1.838 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

Am heutigen Sonntag wurden in Österreich 1.838 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl liegt dabei deutlich über den Meldungen an vergangenen Wochenenden

Am meisten Corona-Neuinfektionen wurden am 21. Februar in Niederösterreich gemeldet, dicht gefolgt von den Zahlen aus Wien. Im Vergleich mit den sonst eher niedrigen Infektionszahlen am Wochenende stellen die Zahlen am Sonntag einen Ausreißer nach oben dar.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 49

Kärnten: 109

Niederösterreich: 496

Oberösterreich: 245

Salzburg: 127

Steiermark: 230

Tirol: 118

Vorarlberg: 29

Wien: 435

Bisher gab es in Österreich 445.374 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (21. Februar 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 8.386 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 420.509 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.262 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 257 auf Intensivstationen betreut.