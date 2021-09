Wien und Salzburg sind mit Blick auf die Corona-Neuinfektionen in einem ähnlichen Bereich, wie aus der heutigen Bekanntgabe hervorgeht.

1.753 Corona-Neuinfektionen am Freitag in Österreich

Das Coronavirus hat zuletzt 1.753 Menschen in Österreich erfasst: Diese Zahl an Neuinfektionen wurde am Freitag bekanntgegeben.

Bisher gab es in Österreich 693.416 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (3. September 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.785 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 665.894 wieder genesen. Derzeit befinden sich 543 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 149 auf Intensivstationen betreut.

Corona-Neuinfektionen auf Bundesländer aufgeschlüsselt

Burgenland: 42

Kärnten: 102

Niederösterreich: 244

Oberösterreich: 400

Salzburg: 185

Steiermark: 149

Tirol: 135

Vorarlberg: 80

Wien: 416