1.701 Personen in Wien an Covid-19 erkrankt

In Wien gibt es derzeit offiziell 1.701 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Samstag in einer Aussendung mit (Stand:10.00 Uhr). 37 Menschen haben Covid-19 nicht überlebt, das sind um drei mehr als 24 Stunden zuvor. 119 Personen sind wieder genesen.