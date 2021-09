In den letzten 24 Stunden wurden knapp 1.700 Neuinfektionen gemeldet.

1.696 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Am Dienstag wurden in Österreich knapp 1.700 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. In den letzten 24 Stunden wurden 50 Personen wegen Covid-19 hospitalisiert, neun Patienten kamen auf die Intensivstation. Neun Todesfälle wurden gemeldet.

Die meisten Corona-Neuinfektionen gab es in absoluten Zahlen in Wien mit 458 Fällen, gefolgt von Oberösterreich mit 340 und Niederösterreich mit 242 positiv getesteten.

Aktuelle Corona-Zahlen

Burgenland: 39

Kärnten: 71

Niederösterreich: 242

Oberösterreich: 340

Salzburg: 101

Steiermark: 187

Tirol: 157

Vorarlberg: 101

Wien: 458

Bisher gab es in Österreich 713.269 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (14. September 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.849 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 681.014 wieder genesen. Derzeit befinden sich 805 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 200 auf Intensivstationen betreut.