1.625 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Der Abwärtstrend bei den Corona-Neuinfektionen setzt sich weiter fort. Am Dienstag wurden "nur" noch 1.625 neue Fälle gezählt. Wien überrascht dabei mit gerade einmal 176 Neuinfektionen und liegt damit im Bundesländervergleich auf Platz 5.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Neuinfektionen deutlich unter dem Schnitt

Weniger aktive Corona-Fälle

In Österreich gab es am Dienstag 24.067 aktive Fälle, das waren um 1.163 weniger als am Montag. Seit Beginn der Pandemie sind 577.977 Menschen von einer Corona-Infektion wieder genesen, in den vergangenen 24 Stunden kamen 2.760 hinzu. Die Zahl der an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen stieg in den vergangenen 24 Stunden um 28, was über dem Sieben-Tages-Schnitt von 23,9 lag. Seit Beginn der Pandemie gab es 10.126 Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Pro 100.000 Einwohner sind damit 113,8 Menschen in Österreich an oder mit Covid-19 gestorben.