1.466 neue Corona-Fälle am Sonntag in Österreich

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich ist über die Feiertage deutlich gesunken. Am 3. Jänner wurden weniger als 1.500 neue Fälle gemeldet.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich stagniert auf einem niedrigen Niveau. Am Sonntag wurden 1.466 Neuinfektionen gemeldet. Die meisten davon gab es mit 332 neuen Fällen in Niederösterreich.