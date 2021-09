1.429 Corona-Neuinfektionen am Montag in Österreich

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich mehr als 1.400 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Außerdem gab es bei den Todesopfern den höchsten Wert seit Ende Juni und mehr Erkrankte müssen im Spital behandelt werden.

Die vierte Corona-Welle in Österreich nimmt weiter an Fahrt auf. Am Montag wurden acht Todesopfer seit Sonntag gemeldet - der höchste 24-Stunden-Wert seit Ende Juni. Somit sind in Österreich seit Pandemiebeginn bereits 10.801 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. Außerdem müssen 31 Patienten mehr im Spital behandelt werden als am Sonntag, in Summe sind 579 Menschen hospitalisiert. 170 Schwerkranke werden auf Intensivstationen betreut - 15 mehr als am Sonntag.