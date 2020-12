In Österreich gab es in den vergangenen 24 Stunden 1.408 Coronavirus-Neuinfektionen.

1.408 Coronavirus-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

Am Sonntag wurden in Österreich (Stand: 9.30 Uhr) 1.408 Coronavirus-Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 351.892 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 5.881 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 323.002 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.457 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 414 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Coronavirus-Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 27

Kärnten: 282

Niederösterreich: 247

Oberösterreich: 205

Salzburg: 147

Steiermark: 111

Tirol: 124

Vorarlberg: 39

Wien: 226