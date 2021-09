1.399 Corona-Neuinfektionen am Montag in Österreich

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich knapp 1.400 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Über 200 Erkrankte müssen auf Intensivstationen betreut werden.

Seit Sonntag sind in Österreich 1.399 Corona-Neunfektionen nachgewiesen worden. Die wie immer zu Wochenbeginn niedrigere Zahl liegt deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 1.980 und auch unter jener vom Montag der Vorwoche: Damals, eine Woche nach Schulbeginn im Osten und am ersten Schultag in Westösterreich, waren 1.543 neue Fälle gezählt worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt nunmehr 155,2 Fälle auf 100.000 Einwohner, nach 157,4 vor einer Woche.