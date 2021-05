In Österreich wurden in den letzten 24 Stunden knapp 1.400 Neuinfektionen verzeichnet.

1.394 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Am Dienstag wurden in Österreich 1.394 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Die Coronazahlen in der Steiermark, Oberösterreich und Niederösterreich übersteigen dabei jeweils die 200er-Marke.

Wien liegt mit nur 134 Corona-Neuinfektionen sogar erst auf Platz 5 der Liste hinter der Steiermark. Oberösterreich, Niederösterreich und Tirol. Im Burgenland wurden gar nur 16 neue Coronafälle gemeldet.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 16

Kärnten: 120

Niederösterreich: 202

Oberösterreich: 250

Salzburg: 143

Steiermark: 263

Tirol: 174

Vorarlberg: 92

Wien: 134

Bisher gab es in Österreich 624.595 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (4. Mai 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.291 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 593.684 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.617 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 459 auf Intensivstationen betreut.