1.317 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich 1.317 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem kam am Sonntag 18 Todesfälle hinzu.

Ein Tag vor den Lockdown-Lockerungen wurden in Österreich weiter über 1.300 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Die meisten Meldungen kamen dabei aus Wien, gefolgt von Niederösterreich und der Steiermark.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 34

Kärnten: 115

Niederösterreich: 308

Oberösterreich: 110

Salzburg: 83

Steiermark: 151

Tirol: 88

Vorarlberg: 56

Wien: 372