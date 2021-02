1.225 Corona-Neuinfektionen am Montag in Österreich

Österreich meldet am 15. Februar 1.225 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Spitzenreiter ist das Bundesland Wien mit über 300 neuen Fällen, gefolgt von Niederösterreich mit 263 Neuinfektionen.

Eine Woche nach den Lockerungen des Lockdowns wurden in Österreich 1.225 neue Coronainfektionen gemeldet. Zehn Menschen starben in den letzten 24 Stunden an oder mit dem Coronavirus.