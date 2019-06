1.200 Einsatzkräfte sorgen für Sicherheit am DIF

Um die Sicherheit aller Besucher zu garantieren, sind auch dieses Jahr wieder unzählige Sicherheitskräfte sowie Mitarbeiter der Polizei beim Wiener Donauinselfest im Einsatz.

500 Security und 700 Polizisten beim DIF im Einsatz

So sind 500 private Securities rund 11.000 Stunden im Einsatz und werden dabei von 700 Polizeibediensteten unterstützt. Zudem stehen rund 200 Sanitäter und fünf Notärzte des Arbeiter Samariterbunds bereit, um die Besucher in medizinischen Notfällen zu versorgen.

Rettungsanker bei sexueller Belästigung

Auch die am Donauinselfest 2018 eingeführte und mittlerweile auf Wiener Linien, Lokale und Bäder ausgeweitete Rettungsanker-Aktion wird heuer wieder zum Einsatz kommen. Hier werden die Sicherheitskräfte in Schulungen sensibilisiert, um so zu einem Ansprechpartner in Fällen von sexueller Belästigung zu werden - vor Ort am Donauinselfest sind sie durch einen Button erkennbar.