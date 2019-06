Das Wetter am Donauinselfest 2019 in Wien

Beim Wiener Donauinselfest müssen Besucher laut ZAMG am Wochenende mit einem Mix aus Sonne, Wolken und auch Regen rechnen. Wetterfeste Kleidung wird empfohlen. Hier die Wetteraussichten im Detail.

Freitag verläuft wechselhaft

Der Tag bringt etwas Sonne aber auch einige dichtere Wolken. Die Schauerneigung ist hoch, immer wieder können kurze aber kräftige Regengüsse niedergehen. Auch Blitz und Donner sind am Nachmittag und Abend möglich.

Die Höchstwerte am Nachmittag liegen bei 28 Grad, gegen 18 Uhr werden 25 und um Mitternacht etwa 20 Grad erwartet.

Samstag eher bewölkt und regnerisch

Sehr unbeständiges Wetter ist am Samstag zu erwarten. Den ganzen Tag über ist die Schauerneigung erhöht. Dabei können die einzelnen Regengüsse örtlich kräftig ausfallen und auch von Gewittern begleitet werden.

Die zeitweise stärkere Bewölkung bremst die Sonne etwas aus, damit sticht sie nicht so vom Himmel, die Schwüle kann dennoch belastend sein. In der Früh hat es rund 19 Grad, am Nachmittag etwa 26 Grad. Gegen 18.00 Uhr liegen die Temperaturen bei 23 Grad, bis Mitternacht sinken sie auf 19 Grad.